Incendio in casa all’Arenella, strada troppo stretta per i mezzi dei vigili del fuoco

Prima le scintille, poi il fumo che ha invaso la strada e le fiamme in casa, domate dai vigili del fuoco arrivati a bordo di un mezzo di supporto, l’unico capace di attraversare la stretta via Cardinale Lualdi. L’incendio è divampato ieri in un’abitazione del quartiere Arenella. Le squadre del 115 hanno domato l’incendio con non poche difficoltà dato che l’autobotte non riusciva ad accedere a quella strada.

Video di Giovan Battista Lo Iacono - Arenella news notizie

Secondo una prima ricostruzione il rogo sarebbe scoppiato a causa del cortocircuito provocato da un elettrodomestico. Nonostante l’arrivo dei sanitari del 118 non si registrano feriti. Pare che l’abitazione fosse vuota al momento dell'incendio. L’episodio di ieri non è il primo registrato in via Cardinale Lualdi, da tempo oggetto delle preoccupazioni di alcuni consiglieri di circoscrizione.

“Nel 2012 - spiegano i consiglieri della settima Natale Puma e Vincenzo Sandovalli - una mozione poi trasformata in delibera prevedeva il parcheggio su un solo lato della strada. Era stata richiesta la realizzazione di un parcheggio all’inizio della via ma il Comune ci ha risposto ‘picche’. Mozione ripresentata anche durante l’attuale consiliatura, insieme alla richiesta di aprire il bene confiscato alla mafia in via Monsignor Riela".

