Paura in via Ausonia, scoppia incendio in appartamento

Incendio in via Ausonia, paura per un'anziana che si temeva fosse rimasta intrappolata in casa. I vigili del fuoco sono intervenuti al civico 113 per domare le fiamme divampate al primo piano del palazzo che si trova sopra il cinema King. A lanciare l'allarme alla sala operativa del 115 alcuni passanti che hanno visto uscire fumo nero dal balcone e la figlia della donna.

Sul posto sono arrivate tre squadre dei vigili del fuoco, con autoscala e autobotte, e un'ambulanza del 118 richiesta per soccorrere la donna. Sembrerebbe che a scatenare le fiamme sia stata una fuga di gas, ma la circostanza sarà confermata dai vigili del fuoco soltanto dopo il sopralluogo nell'appartamento al termine delle operazioni di spegnimento.

(foto allegata di Antonio Argento)

