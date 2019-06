Fiamme in un balcone di via Emerico Amari, vigili del fuoco rallentati dai dissuasori

Per domare l’incendio scoppiato nel balcone di un appartamento hanno prima dovuto utilizzare il flex, segare i dissuasori dell’area pedonale e infine raggiungere un punto comodo in cui posizionare l’autobotte per spegnere le fiamme. E’ accaduto ieri mattina in via Emerico Amari, all’angolo con via Giuseppe La Masa, dove intorno alle 9.30 sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco. "Non è la prima volta. Recentemente, per un incendio in corso Vittorio Emanuele, abbiamo dovuto aspetatare un'ora - ammette un vigile del fuoco - perché spostassero i jersey in cemento".

A bruciare è stata l’unità esterna di un condizionatore installato in un appartamento dismesso al primo piano di uno stabile cui si accede proprio dall’area pedonale del porto. Sul posto sono intervenute anche le volanti della polizia. Non si registrano gravi danni né - per fortuna - feriti. L’episodio è stato segnalato da Francesco Raffa, presidente dell'associazione Amari Cantieri, che ha pubblicato foto e video dell’intervento criticando l’Amministrazione comunale.

“Avete presente quelli della ‘Rambleizzazione selvaggia’, quelli che i ‘progetti’ vengono dopo ed ‘eventualmente’? Ecco - scrive Raffa - cosa sta succedendo in via Amari. Intervento urgente dei vigili del fuoco rallentato dai paletti in ferro piantati nell'asfalto perché l'han deciso loro. Carissimi sindaco, assessore alla mobilità, responsabili della segnaletica stradale (Amat), bisognerebbe ‘arrestare’ certi modus operandi altrimenti dovranno essere arrestati gli operanti. Non credete?”. Poi aggiunge: "E se fosse stato un intervento salvavita?".

Il tratto in questione, inserito nell'area tra il porto e il Politeama interessata dai lavori dell’Anello ferroviaria, è quello immaginato dall’Amministrazione un po' come la rambla di Barcellona. Ad aprile scorso gli assessori della Giunta comunale Giusto Catania (Urbanistica) e Fabio Giambrone (Decoro urbano) hanno firmato due delibere che riguardano fra le altre cose il progetto che, secondo gli annunci, avrebbe dovuto essere pronto entro luglio.