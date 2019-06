Fiamme in una casa di via Altarello, nell’incendio morto un anziano

Tragico incendio in via Altarello. Un uomo di 79 anni, Benito Rotolo, è stato trovato morto nel suo appartamento al primo piano dalle squadre dei vigili del fuoco che erano intervenute per domare le fiamme divampate al primo piano di uno stabile.

L’allarme è scattato intorno alle 21. I vicini hanno prima avvertito la puzza di bruciato e poi si sono resi conto che dall’abitazione usciva del fumo. In pochi minuti la strada si è riempita di mezzi delle forze dell’ordine, dei 118 e dei vigili del fuoco.

Pare che al momento dell’incendio Rotolo si sia rifugiato in una stanza in attesa dei soccorsi, ma proprio lì si sarebbe accasciato e poco dopo sarebbe deceduto. Nonostante i tentativi per rianimarlo per lui non c’è stato nulla da fare.

Una volta terminato l’intervento dei vigili del fuoco bisognerà chiarire cosa abbia scatenato l’incendio. A indagare sull’accaduto gli agenti di polizia. Sul posto anche il medico legale per accertare le cause del decesso.

