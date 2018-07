Incendio in appartamento alla Zisa, palazzo evacuato: tutti salvi tranne il gatto

Quando le fiamme hanno invaso l'appartamento sono scappati e hanno raggiunto la strada riuscendo a mettersi in salvo. L'unico ad avere la peggio è stato il loro gatto. Un incendio è divampato intorno alle 19.30 di ieri in via Alessio Narbone, nella zona della Zisa, distruggendo tutto ciò che c'era all'interno di un'abitazione al terzo piano. Sul posto sono intervenute tre squadre dei vigili del fuoco, le ambulanze del 118 e una pattuglia dei carabinieri. "Questa notte non potete dormire qui, è pericoloso", spiega un militare alla famiglia bengalese - composta da padre, madre e il figlio che si guarda attorno dal suo passeggino - che vive al piano inferiore.

Dopo le operazioni di spegnimento durate alcune ore i vigili del fuoco hanno cercato di ricostruire l'accaduto. Da chiarire se il rogo sia divampato all'interno dell'appartamento abitato da una famiglia di origini africane o sia partito dal tetto, come loro stessi hanno riferito. "In pochi secondi la tromba delle scale si è riempita di fumo e non si vedeva più nulla", spiega un altro degli inquilini. E proprio le esalazioni tossiche avrebbero ucciso il gatto, nonostante i tentativi di rianimazione da parte del personale del 115.

A causa dell'incendio si è subito creato un capannello di persone costituito dai nuclei familiari che hanno dovuto lasciare i loro appartamenti e i curiosi che hanno sentito arrivare i mezzi a sirene spiegate. Tra questi una famiglia del Bangladesh, che vive al piano inferiore. Hanno dovuto passare la notte fuori casa, potendo raccogliere qualche indumento e pochi altri effetti personali scortati dai vigili del fuoco: "Cercate qualche amico dove potere andare a dormire perchè il tetto potrebbe non reggere", spiegano loro.

Il solaio all'ultimo piano ha ceduto compromettendo, insieme al peso dell'acqua utilizzata dal personale del 115 per spegnere l'incendio, la tenuta del solaio tra il terzo e il secondo piano. Solo dopo il sopralluogo e le indagini sarà possibile chiarire cosa abbia scatenato quell'inferno di fuoco che ha polverizzato un appartamento. I suoi inquilini hanno riferito di aver visto le fiamme scendere dal tetto della palazzina a tre piani, dove pare che da settimane ci siano lavori. Qualcuno della zona racconta inoltre che proprio sulla sommità dell'edificio ci sarebbe una catasta di legna.