Fiamme e paura sulla Palermo-Mazara, a fuoco un tir carico di sale

Tir carico di sale a fuoco sulla Palermo-Mazara. I vigili del fuoco e la polizia stradale sono intervenuti sull'A29, nel tratto compreso tra Montelepre e Terrasini, nella carreggiata in direzione Palermo, per un incendio che ha coinvolto un autoarticolato. A lanciare l'allarme, oltre allo stesso autotrasportatore, anche diversi automobilisti ai quali non sono sfuggite le fiamme divampate nella parte posteriore del mezzo pesante.

Durante le operazioni di spegnimento l'autostrada è stata temporaneamente chiusa dalla Polstrada e dal personale Anas, ma dopo l'intervento dei vigili del fuoco - durato circa un'ora - la circolazione è stata riaperta su una corsia. Solo tanta paura per il conducente del mezzo che, vedendo le fiamme nello specchietto retrovisore, si è fermato e ha sganciato il rimorchio dalla motrice.

