Incendio sulla Palermo-Catania, a fuoco il carico di un tir: traffico bloccato in autostrada

Ha visto le fiamme avvolgere lentamente il semirimorchio, lo ha sganciato dal tir e poi ha lanciato l’allarme al 115. I vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle 10 di stamattina sull’autostrada Palermo-Catania, all’altezza dell’area di servizio di Caracoli, per un incendio che ha distrutto il carico di un mezzo pesante che trasportava pedane in legno.

L’autotrasportatore viaggiava in direzione Palermo quando si è accorto che qualcosa non andava. Appena ha iniziato a sentire puzza di bruciato ha avuto la prontezza di fermarsi e separare il rimorchio dal trattore per evitare conseguenze peggiori. Sul posto sono intervenuti cinque automezzi e tre squadre, impegnate a rimettere in sicurezza il tratto in cui il traffico è stato provvisoriamente bloccato.

Altre due squadre del 115 sono intervenute questa mattina in viale Regione, a Palermo, per domare le fiamme che hanno colpito le piante e gli oleandri nell’aiuola spartitraffico non lontano da corso Calatafimi. Al termine dell’intervento i vigili del fuoco dovranno chiarire la natura del rogo: qualcuno ha appiccato le fiamme o si tratta "solo" di qualche incivile che ha lanciato dal finestrino la cicca di una sigaretta ancora accesa?

