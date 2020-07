Fumo e fiamme da una spazzatrice davanti al Teatro Massimo, intervento dei vigili del fuoco

Spazzatrice rischia di andare a fuoco davanti al Teatro Massimo, forse a causa di una cicca di sigaretta ancora accesa. Un principio d’incendio è stato registrato questa mattina in piazza Verdi. Un mezzo della Rap, la società che si occupa della raccolta rifiuti in città, ha iniziato a sprigionare fumo e fiamme dal cassone costringendo l’operatore ecologico a chiamare i vigili del fuoco e ad impugnare l’estintore per evitare il peggio.

Le squadre del 115 sono arrivate dal Comando, che si trova a circa 100 metri, riuscendo in poco tempo a spegnare definitivamente l’incendio. "Con ogni probabilità - spiega a PalermoToday il direttore generale della Rap, Roberto Li Causi - è stato dovuto a una sigaretta gettata a terra e che ancora bruciava. I vigili del fuoco hanno fatto poi scaricare a terra tutti i rifiuti per controllare il contenuto del cassone prima di ripulire tutto".