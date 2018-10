Atrio della scuola dato alle fiamme, spunta un testimone: "Ho fotografato i colpevoli"

Adesso c’è pure un testimone oculare. E i vandali avrebbero un nome ed un cognome. Dopo l’incendio che due giorni fa è stato appiccato all’interno del cortile della scuola Mantegna Bonanno a Boccaficalfo, proprio mentre la polizia stava passando al vaglio le telecamere di videosorveglianza, un vicino dell’istituto di Boccadifalco ha ripreso tutto. Fotografie scattate con una macchina professionale e un piccolo video che immortalano tre ragazzini a volto coperto prima, scoperto poi, mentre si intrufolano all’interno del plesso al civico 4 di via Bologni dando fuoco ad alcune cartacce.

L’incendio doloso è stato appiccato due pomeriggi fa, intorno alle 17.30 (e non di notte, come si era pensato in un primo momento). La campanella alla Mantegna suona a ora di pranzo, i bambini sono già a casa. A scuola soltanto qualche professore e il personale di servizio. I cancelli chiudono appena poco prima che i vandali scavalchino il muretto di cinta e diano alle fiamme l’atrio che dà accesso secondario alla scuola, da via BF1. Il fuoco danneggia l’impianto elettrico, d’illuminazione, annerisce pareti, pavimento e le porte tutte intorno alla porta a vetri. Nessun segno di effrazione, anche se gli inquirenti credono che a far desistere dall’entrare all’interno dei locali sia stata la presenza delle telecamere.

Il testimone ieri è andato alla polizia raccontando la sua versione dei fatti e fornendo le immagini che risulteranno fondamentali per chiudere il caso. “Se da una parte c’è un quartiere omertoso, dall’altra c’è il senso civico, la responsabilità e il rispetto per le istituzioni - spiega Daniela Gemelli, collaboratrice del dirigente scolastico Concetta Giannino -. Non sappiamo ancora se si tratta di nostri alunni. Di certo sono ragazzi della zona. Sarebbe spiacevole però apprendere tutto questo. I nostri alunni trascorrono i pomeriggi all’interno della scuola, la riconoscono come centro d’aggregazione. Poi però non ne hanno cura, la danneggiano e la vandalizzano”.

Un episodio che sarebbe potuto rimanere isolato, forse, se a sorvegliare la scuola ci fosse stato più personale. “Siamo al collasso - tuona ancora la professoressa Gemelli -. Non abbiamo una sorveglianza adeguata, contiamo uno scarso numero di collaboratori. Il nostro è un istituto che ha tre plessi solo sulla piazza di Boccadifalco (l’altro si trova in via Pitrè ndr). E' impensabile che appena dodici collaboratori, che al netto sono due, debbano da soli sorvegliare su una scuola così grande”. E' di appena una settimana fa, infatti, il precedente. In quel caso ad essere vandalizzate furono delle telecamere.