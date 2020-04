Altro incendio a San Martino, villa avvolta dalle fiamme: salvata un'anziana

Fiamme e paura a San Martino delle Scale. Un incendio è divampato ieri all’ora di cena, per cause ancora in fase di accertamento, all’interno di una villa che si trova vicino piazza Semeria, nella frazione di Monreale. La proprietaria di casa, una donna di 76 anni, è riuscita a mettersi in salvo poco prima che arrivassero i vigili del fuoco e i carabinieri.

Le squadre del 115 hanno impiegato circa un’ora a domare il rogo che ha distrutto il primo piano della casa. Più contenuti i danni al piano terra. Terminate le operazioni di spegnimento i vigili del fuoco hanno dichiarato l’immobile inagibile. Dopo un primo controllo la donna, sotto shock ma in buone condizioni di salute, non ha avuto necessità di ricorrere alle cure mediche ed è stata accompagnata dai suoi familiari.

Sabato scorso altro lavoro per i vigili del fuoco intervenuti in località Piano dei Geli. Ad andare a fuoco è stata inizialmente una catasta di legna ma le fiamme si sono lentamente propagate fino al terrazzo di una villetta confinante. In azione tre squadre che sono riuscite a spegnere l’incendio evitando il coinvolgimento dell’intera struttura.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Ieri pomeriggio invece sono andati distrutti dalle fiamme due ettari di sterpaglie e macchia mediterranea nella zona di Montelepre. Per domare il rogo sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Partinico, il personale del Corpo forestale della Regione, la Protezione civile comunale e i carabinieri. Indagini in corso per chiarire cosa abbia scatenato le fiamme: non si esclude la pista dolosa.

Sostieni PalermoToday Caro lettore, dall'inizio dell'emergenza sanitaria i giornalisti di PalermoToday ed i colleghi delle altre redazioni lavorano senza sosta, giorno e notte, per fornire aggiornamenti precisi ed affidabili sulla epidemia Covid-19. Se apprezzi il nostro lavoro, da sempre per te gratuito, e se ci leggi tutti i giorni, ti chiediamo un piccolo contributo per supportarci in questo momento straordinario. Grazie! Scegli il tuo contributo:

Gallery