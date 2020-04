Notte di fuoco a San Martino delle Scale, incendio domato dopo sette ore

Sette ore per spegnere le fiamme a San Martino delle Scale. Notte infuocata nella frazione di Monreale dove sono intervenuti i vigili del fuoco per domare l’incendio divampato intorno alla mezzanotte, in una zona particolarmente impervia. Ancora da accertare le cause del rogo che ha costretto le squadre del 115 sul posto fino alle 7 di questa mattina. Non si registrano feriti né danni a cose.

Circa due settimane fa le squadre dei vigili del fuoco erano già intevenute nella zona di San Martino a causa dell'incendio registrato in località Piano dei Geli. A bruciare una catasta di legna, con il rischio che l'incendio si propagasse a una vicina villetta. Pochi giorni dopo un nuovo episodio, vicino piazza Semeria. La proprietaria di casa, una 76enne, è riuscita a scappare e mettersi in salvo prima dell'arrivo dei pompieri.