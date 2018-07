Notte di fuoco a San Martino delle Scale, evacuate tre abitazioni

E' di tre abitazioni evacuate il bilancio dell'incendio che è divampato la scorsa notte a San Martino delle Scale. Il rogo ha devastato una vasta zona di verde. Le fiamme hanno sfiorato le abitazioni: fortunatamente non sono stati registrati danni alle persone, solo qualche serranda bruciata. L'incendio è divampato lungo la strada provinciale 57, quella che porta da Monreale a San Martino.

Secondo le informazioni raccolte il fuoco sarebbe stato causato da un incendio doloso appiccato vicino ai cassonetti dell’immondizia dove era presente un materasso. A "dar forza" alle fiamme ci ha pensato poi il forte vento. "Sul posto sono intervenuti sei mezzi - spiegano dal comando dei vigili del fuoco -. La prima squadra è partita intorno all'1.30". E' stato un intervento assai delicato. Dopo una notte di super lavoro i vigili del fuoco sono riusciti a domare l'incendio. Il rogo è stato spento definitivamente soltanto poco prima delle 7.

Non solo San Martino delle Scale. Ieri sono stati numerosi gli interventi effettuati dai vigili del fuoco per gli incendi. E' dovuto infatti entrare in azione un elicottero HH-139A dell'aeronautica militare per spegnere le fiamme divampante ad Altavilla Milicia. L'equipaggio ha effettuato 17 sganci per un totale di 11.900 litri di acqua. A fuoco ieri anche la zona di Partanna, a Palermo, con le fiamme che hanno messo in fuga diversi residenti in via Pandora.