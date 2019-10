Maxi incendio nella notte a San Giuseppe Jato: danneggiati 40 mezzi

Maxi rogo nella notte a San Giuseppe Jato nella strada provinciale 20. Un autoparco è andato in fiamme e sono stati danneggiati pesantemente circa 40 mezzi utilizzati dalla Cogesi servizi ambientali, ditta che si occupa della raccolta dei rifiuti. Per tutta la notte i vigili del fuoco di Partinico con i rinforzi arrivati da Palermo hanno lavorato per spegnere le fiamme che hanno provocato danni ancora da quantificare (ma da una prima ricognizione appaiono ingenti). Le indagini sono condotte dai carabinieri.