Incendio in un rimessaggio di via Castelforte, distrutte tre barche

Tre barche divorate dalle fiamme e altre quattro danneggiate. E’ accaduto in un rimessaggio di via Castelforte dove questa mattina, intorno alle 5, sono intervenute tre squadre dei vigili del fuoco per domare l’incendio prima che altre imbarcazioni venissero colpite.

Concluse le operazioni di spegnimento il personale del 115 ha messo in sicurezza l’area. Sul posto anche i carabinieri per chiarire le cause dell’incendio. L’ultimo episodio analogo nel gennaio 2017, all’Arenella, quando due barche a vela vennero distrutte dal fuoco.

Gallery