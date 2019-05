Zen, rifiuti incendiati in via Rocky Marciano: maxi intervento dei vigili del fuoco

Sono arrivati nel tardo pomeriggio di ieri e sono andati via alle 2 di oggi. Hanno lavorato sino a notte fonda i vigili del fuoco intervenuti in via Rocky Marciano, allo Zen, per spegnere un incendio di rifiuti.

Per bonificare e mettere in sicurezza il terreno dove è avvenuto il rogo è stato necessario il ricorso a mezzi movimento terra - per rimuovere i cumuli di spazzatura - oltre al lavoro di tre squadre di vigili del fuoco del comando di Palermo. Un maxi intervento durato parecchie ore.

