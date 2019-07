Rifiuti in fiamme in città, sterpaglie a fuoco in provincia: notte di roghi nel Palermitano

Notte di roghi a Palermo e provincia. Alimentate dalle temperature roventi, le fiamme hanno divorato sterpaglie e cumuli di rifiuti. Decine gli interventi dei vigili del fuoco. In città le situazioni più critiche sono state registrate a Bonagia, corso Caltafimi, corso Tukory e via Alfofonte e hanno interessato diverse aree trasformate in vere e proprie discariche. Incendi anche ad Alimena, Campofelice di Roccella, Santa Flavia e Montelepre, dove ad andare in fumo sono state soprattutto sterpaglie.

Per oggi il dipartimento della Protezione civile della Regione siciliana ha emesso un avviso relativo al rischio incendi e ondate di calore con allerta arancione e una temperatura massima percepita di 38 gradi. Mercoledì il rischio scende al livello 1 (giallo): la temperatura massima percepita prevista è di 35 gradi.