Porticello, sorpreso mentre incendia un cumulo di rifiuti speciali: arrestato

E' stato sorpreso in flagranza di reato mentre incendiava un cumulo di rifiuti speciali in prossimità di alcune imbarcazioni ormeggiate nel porto di Porticello. Gli uomini dell’ufficio circondariale marittimo di Porticello hanno arrestato un 59enne (B.I. le iniziali). A seguito dei numerosi roghi dolosi divampati nel porto i militari della guardia costiera locale, diretta dal comandante Giulia Tassone, hanno proceduto ad effettuare accertamenti che oggi hanno consentito il fermo del principale indiziato.

"Le indagini - spiegano dalla guardia costiera - hanno consentito di accertare che il cinquantanovenne è risultato essere un pregiudicato per avere commesso reati della stessa natura. L'uomo è stato portato stamattina nel tribunale di Termini Imerese per il giudizio direttissimo con l’imputazione formulata ai sensi dell’articolo 256 bis del Testo Unico Ambientale, per combustione illecita di rifiuti. L'uomo è stato sorpreso a bruciare rifiuti nel porto di Porticello, uno scalo di grande interesse regionale per la pesca costiera e privo, ormai da diversi anni di impianto antincendio funzionante".