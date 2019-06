Incendio sulla Palermo-Sciacca, pullman dell'Ast divorato dalle fiamme

Pullman dell'Ast carbonizzato dalle fiamme sulla Palermo-Sciacca. Fuoriprogramma per un mezzo dell'Azienda siciliana trasporti partito stamattina da Palermo e diretto a San Cipirello. Sul posto i carabinieri e due autobotti dei vigili del fuoco che hanno impiegato più di un'ora per domare il rogo. "Il mezzo - spiega a PalermoToday il referente aziendale preposto per la sede periferica di Palermo, l'avvocato Giuseppe Montalbano - era stato regolarmente revisionato e ora potrà essere solo rottamato. Cercheremo di capire cosa è successo".

L'autista si trovava al volante del mezzo quando all'altezza del chilometro 16 ha iniziato ad avvertire puzza di bruciato e ha visto uscire fumo dal vano motore. A quel punto ha bloccato la corsa, ha fatto scendere l'unica passeggera presente e l'ha portata in un punto sicuro. Poi ha lanciato l'allarme alla sala operativa del 115 e alle forze dell'ordine. "Il pullman - commenta Montalbano - era relativamente nuovo ma assolutamente in regola con le dotazioni di sicurezza. Ogni mezzo che esce dalla rimessa viene sottoposto a controlli".

