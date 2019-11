Scoppia incendio nella pizzeria Impastato: "Non è il primo attentato che subiamo"

Un incendio ha danneggiato la pizzeria di Giovanni Impastato, fratello di Peppino, il giornalista ucciso dalla mafia nel 1978. Due i focolai: uno in pensile della cucina e l'altro nella cassa. In questo periodo il locale, che si trova lungo la statale 113 a Villagrazia di Carini ed è gestito dalla moglie di Giovanni Impastato, è chiuso per lavori di ristrutturazione e per una querelle nata tra il Comune di Cinisi e di Carini sulle licenze.

"Per fortuna un giovane ha visto le fiamme e ha dato l'allarme - racconta all'Adnkronos Giovanni Impastato - L'intervento dei vigili del fuoco, secondo cui il rogo è doloso, ha evitato il peggio. Se l'incendio si fosse propagato sarebbe potuto esplodere tutto". Un incendio, che sottolinea, "arriva in un momento terribile. Stavamo per riaprire e adesso molto probabilmente saremo costretti a posticipare a dopo Natale. Non so quale possa essere il motivo di questo gesto, forse il momento in cui viviamo. Tutti conoscono la mia storia, il mio impegno e non è la prima volta che subisco un attentato: il primo è stato nel 2011". Le indagini sono in corso.

La pizzeria nelle ultime settimane è stata al centro della cronaca per un problema relativo alle autorizzazioni. Le licenze sono state rilasciate dal Comune di Cinisi e non da quello di Carini, che ha competenza territoriale. Inoltre, all'interno dei locali sono state riscontrate carenze igienico-sanitarie e sarebbero state fatte anche delle modifiche strutturali non autorizzate. "Ho sempre pagato le tasse al Comune di Cinisi che mi ha anche rilasciato la licenza - dice Giovanni Impastato - ma adesso sembra che la pizzeria ricada sul territorio di Carini per il quale risulto abusivo".

E alla famiglia Impastato arriva la solidarietà del giornalista Paolo Borrometi: "Sono trascorsi 41 anni dalla morte di Peppino ma il Suo nome, il Vostro cognome, fa ancora tanta paura. Chi ha tentato la scorsa notte di bruciare la Vostra attività ha tutti Noi contro, perchè, come diceva Peppino, 'la mafia è una montagna di merda'. L'abbraccio di questa foto è non solo l'abbraccio mio ma quello di milioni di persone".

