Incendio al porticciolo dell’Acquasanta, peschereccio avvolto dalle fiamme

Alba rovente dell'Acquasanta. I vigili del fuoco sono intervenuti alle prime luci di oggi per domare l'incendio divampato tra le banchine del porticciolo che ha colpito un peschereccio. Il personale del 115, intervenuto con due squadre, ha circoscritto le fiamme che avevano avvolto un'imbarcazione in vetroresina lunga 7,5 metri e con motore entrobordo.

Il peschereccio si trovava ormeggiato in uno dei moli gallegianti e solo il tempestivo intervento dei vigili del fuoco ha evitato che le fiamme si propagassero alle altre barcge vicine. L'incendio, spiegano dal 115, è stato confinato nella zona batteria dov'è stato spento prima che si creasse una falla nello scafo che avrebbe fatto affondare l'imbarcazione. Indagini in corso per chiarire l'origine del rogo.