In fiamme il chiosco di un pub a Sferracavallo, trovate tracce di benzina

Devastato il chiosco in legno di un lounge bar a Sferracavallo. I vigili del fuoco e la polizia sono intervenuti intorno alle 3.15 della notte dopo le segnalazioni di alcuni residenti che hanno visto le fiamme alzarsi dalla piattaforma dell'Icon club di via Scalo di Sferracavallo. Dopo aver domato l'incendio le squadre del 115 e gli agenti delle volanti hanno effettuato un sopralluogo trovando tracce di liquido infiammabile.

Una volta che la situazione era rientrata nella normalità gli investigatori hanno avviato le indagini per accertare le cause del rogo che ha distrutto la struttura in legno, utilizzata durante la stagione estiva come bar messo a disposizione dei clienti. La polizia ha ascoltato il titolare dell'attività già nella notte per capire cosa possa esserci dietro l'episodio.