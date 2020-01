Devi attivare javascript per riprodurre il video.

VIDEO | Incendio al Parco della Salute, la solidarietà di associazioni e cittadini: "Gesto senza senso"

In tanti, tra cui l'assessore alle Politiche sociali Giuseppe Mattina, hanno voluto manifestare la propria vicinanza ai gestori del parco intitolato a Livia Morello. Il padre Angelo: "Nessuna testa pensante sia in grado di compire un'azione del genere. Ma non ci fermeremo"