Incendio al Parco della Salute, bruciato gioco per bambini: "Inutile vigliaccheria"

Un incendio, appiccato nel cuore della notte, ha ridotto in un ammasso informe una giostra installata al Parco della salute, lo spazio al Foro italico intitolato a Livia Morello, la figlia del giornalista Angelo Morello scomparsa qualche anno fa. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia e la polizia municipale.

"L’eterna lotta tra il bene e il male... - scrive su Facebook il responsabile del Parco della salute, Daniele Giliberti -. Non si rendono conto però che fanno danno a loro stessi. Stiamo già sistemando la zona per garantire l’attività ai tanti bimbi che frequentano il parco".

"Dei balordi - si legge in un avviso affisso dall'associazione Vivo sano onlus, che gestisce lo spazio verde - hanno bruciato la 'goletta', uno di giochi più importanti del parco (una sorta di nave con timone e due scivoli ndr). Sistemata e messa in sicurezza l'area, che verrà adibita ad attività sportiva di gruppo, apriremo nuovamente il parco per consentire ai tanti bimbi che lo frequentano di giocare e fare sport in un luogo loro dedicato e per fare capire a chi non vuole il bene di questa città quanto siano inutili questi gesti di vigliaccheria. Vivi sano onlus, associazione che ha riqualificato e gestisce il parco della salute senza contributi pubblici continuerà, tutti i giorni, a curare l'area e a garantire lo svolgimento delle attività gratuite che vengono organizzate grazie al sostegno di tanta brava gente".

Anche il sindaco si è recato stamattina presto al "Parco della salute" appena appreso dell'incendio. Orlando ha ringraziato gli inquirenti presenti sul posto per i rilievi, ha così voluto esprimere la propria solidarietà e quella dell'amministrazione agli ideatori e gestori del parco. "Insieme al vicesindaco Fabio Giambrone che ha la delega al decoro e a tutta la Giunta comunale - ha detto Orlando - faremo di tutto per continuare a sostenere questa splendida esperienza di riappropriazione civica degli spazi cittadini, con un utilizzo intelligente inspirato alla sana vita all'aria aperta e alla socialità".

Solidarietà all'associazione Vivi Sano onlus arriva dai parlamentari nazionali del Movimento 5 Stelle di Palermo, Roberta Alaimo, Steni Di Piazza, Valentina D’Orso e Adriano Varrica. Per loro si tratta di un "atto particolarmente grave, oltre che vile gesto, per una città come Palermo già carente di strutture pubbliche per bambini. Siamo comunque certi che tutti daranno il loro contributo per rispondere coi fatti a questo atto vergognoso".

