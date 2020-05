Incendio tra il Parco Cassarà e il Cus, nube di fumo in viale Regione

Incendio tra il Parco Cassarà e il Cus. Le fiamme sono divampate colpendo la vegetazione tra l'area verde di proprietà del Comune e la struttura sportiva universitaria. La zona è stata avvolta da una densa nube di fumo. Sul posto le squadre dei vigili del fuoco, insieme alla polizia e ai vigili urbani impegnati a gestire il traffico nella bretella di viale Regione, all'altezza di via Ernesto Basile.

A spingere l'incendio la temperatura di oggi e il vento di scirocco. Le informazioni sono ancora frammentarie e non è chiaro se oltre alla vegetazione stia bruciando anche altro. Tutte le squadre del comando provinciale di Palermo sono impegnate su diversi fronti, anche in provincia: registrati incendi a Partinico, Borgetto, Altofonte, Monreale, Collesano, Bagheria, Misilmeri e Caccamo. In azione anche un canadair.

(Articolo in aggiornamento)

