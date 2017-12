Brancaccio, fiamme in un parcheggio privato: a fuoco diversi mezzi

A fuoco un parcheggio privato in vicolo Chiazzese, una traversa di via Conte Federico, a Brancaccio. Questa mattina, verso le 8, il fumo ha invaso la zona e i residenti hanno chiamato i vigili del fuoco. Ben due le squadre, e diverse le autobotti, intervenute per spegnere le fiamme.

I vigili del fuoco hanno lavorato per circa tre ore per riuscire a domare l'incendio. Distrutte diverse auto, alcuni scooter e due camper che si trovavano all'interno del parcheggio. La polizia indaga per scoprire le cause del rogo. Al momento non si esclude nessuna pista.