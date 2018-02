Paura a Villabate, incendio in un panificio: evacuato palazzo di tre piani

Panificio in fiamme. L’incendio è avvenuto in via Gibilrossa 15, a Villabate, intorno alle 19.30 di ieri. Sono bastati un paio di minuti perché l’attività, che si trova non distante dalla chiesa di Sant’Agata, si riempisse di fumo costringendo i vigili del fuoco a intervenire con quattro squadre. Evacuata a scopo precauzionale una palazzina di tre piani.

In strada si è formato subito un capannello con decine di persone, tra cui gli inquilini della stessa palazzina sgomberata. Gli uomini del 115 hanno impiegato quasi due ore per per spegnere il fuoco. Secondo una prima ricostruzione il rogo potrebbe essere divampato a causa di una piccola quantità di pane lasciato a scaldare nel forno e dimenticato. Non è esclusa anche l'ipotesi cortocircuito.

Nessun ferito, ma dopo il primo sopralluogo sono stati registrati ingenti danni proprio nella stanza dove si trova il forno. Sul posto anche due ambulanze del 118 e i carabinieri della stazione di Villabate. Appresa la notizia alcuni villabatesi, sfruttando il tam tam sui social, hanno iniziato a proporre idee per dare una mano al proprietario dell'attività storica che si trova nel paesino alle porte di Palermo.