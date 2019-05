Incendio all'ospedale di Partinico, evacuato il reparto di Psichiatria del Civico

Per cause ancora da accertare le fiamme sono divampate nel refettorio, al quinto piano. Sul posto tre squadre dei vigili del fuoco che hanno lavorato ore per mettere in sicurezza il reparto. Intorno all'una di notte ai 14 pazienti è stato consentito di tornare nelle proprie stanze