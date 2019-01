Bagheria, incendio in una palazzina di tre piani: a fuoco un'officina meccanica

Incendio, questa mattina intorno alle 8.30, in un'officina in via del Cavaliere 42, a Bagheria. A notare il fuoco una volante della polizia che passava di lì che ha chiamato la centrale operativa dei vigili del fuoco. Poco dopo diverse squadre sono intervenute sul posto e, intorno alle 9.30, il rogo è stato domato.

Per fortuna, all'interno dei locali non c'era nessuno quindi non ci sono feriti. Il fumo ha annerito le pareti dello stabile dove si trova l'officina: una palazzina di tre piani. Indagini in corso per ricostruire la cause dell'accaduto.