Incendio in un'officina di Carini, uomo gravemente ustionato

E' ricoverato in gravi condizioni un uomo di 66 anni rimasto ustionato all'interno di un'officina di via Francesco Crispi, a Carini. Per cause ancora da accertare improvvisamente sono andate a fuoco diverse auto. E' successo stamattina pochi minuti prima delle 11, nell'officina Gambino. Immediatamente sul posto sono arrivati due mezzi dei vigili del fuoco che sono riusciti tirar fuori dalle fiamme il sessantaseienne.

"E' stato portato pochi minuti dopo all'ospedale Civico con l'elisoccorso", dicono dal comando dei vigili del fuoco. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri che, dopo aver dato ausilio ai soccorritori, stanno indagando per ricostruire quanto accaduto. Non è ancora chiaro se il ferito sia un dipendente o il titolare dell'officina. (Articolo in aggiornamento)