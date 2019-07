Paura in via Altofonte, scintille da una fotocopiatrice: fiamme dentro un negozio

Prima le scintille partite da una fotocopiatrice, poi le fiamme che hanno rischiato di distruggere l’attività. Due squadre dei vigili del fuoco sono intervenute alle 14 di oggi in via Altofonte per un principio d’incendio divampato all’interno di un negozio specializzato nella vendita di abbigliamento e accessori sportivi.

Secondo una prima ricostruzione a causare il rogo, domato in circa mezz’ora dagli uomini del 115, sarebbe stato un cortocircuito della macchina fotocopiatrice, posizionata in un locale a piano terra. Una volta spente le fiamme è stato effettuato un sopralluogo: non si registrano feriti né gravi danni.