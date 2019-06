Moto in fiamme in via Tasca Lanza, la denuncia: "Intimidazione a ingegnere Amap"

Ha parcheggiato la sua moto davanti alla sede dell'Amap in via Tasca Lanza e qualcuno ha provato a darle fuoco. L'episodio si è verificato ieri e il mezzo è dell'ingegnere Antonio Crisanti, coordinatore delle attività del Servizio fognature e acque meteoriche dell'Amap. A denunciare l'accaduto è la società partecipata del comune che gestisce il servizio idrico secondo la quale si tratterebbe di un atto intimidatorio.

Fumo e principio d'incendio. "Dai primi accertamenti conseguenti alla denuncia presentata - dicono dall'Amap - sarebbe emersa l’origine dolosa dell’episodio sul quale gli organi inquirenti hanno avviato le indagini". Sul posto è stata trovata una pezza imbevuta di una sostanza liquida. L’Amministratore unico Alessandro Di Martino, a nome dell’azienda, esprime piena solidarietà all’ingegnere Crisanti. "All’esito delle indagini in corso - afferma Di Martino - prenderemo tutte le iniziative necessarie per tutelare i dipendenti e la società e continueremo con determinazione ad affermare nella gestione dei servizi logiche di legalità, rigore ed efficienza".

Solidarietà anche dall'amministrazione comunale: "Condanniamo qualsiasi atto violento e incivile che, in ogni caso, non avrà alcuna influenza sulla gestione dell'azienda e sarà duramente sanzionato". “Ogni focolaio di tensione - ha aggiunto il sindaco Orlando - sia spento e che i lavoratori dell'Amap possano continuare a contribuire, come fatto in questi anni, ad un percorso importante di rafforzamento aziendale".