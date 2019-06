Brucia la riserva di Capo Gallo, fiamme sulla montagna sopra Mondello

Incendio nella riserva di Capo Gallo. Sono decine, forse centinaia, le telefonate arrivate al centralino dei vigili del fuoco da parte di residenti e bagnanti che già da stamattina affollavano la spiaggia di Mondello. In pochi minuti hanno visto le fiamme e una densa nube di fumo alzarsi da Monte Gallo, non lontano da via Tolomea. Al momento non si è reso necessario evacuare le case più vicine alla zona interessata dal fuoco.

Sul posto sono intervenuti due squadre del 115 in attesa dei forestali e del supporto fornito dai canadair, necessario per circoscrivere le fiamme prima che il perimetro dell’incendio si estenda in maniera preoccupante. “Sta bruciando tutto molto velocemente” segnala Sofia Pennino (autrice del video allegato). Una volta spento bisognerà chiarire cosa abbia scatenato il rogo.

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Foto in basso di Fabio Sorce, Pablo Quito e Lorenzo Di Cesare

Gallery