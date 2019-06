Brucia la riserva di Capo Gallo, ennesimo incendio sulla montagna sopra Mondello

Ennesimo incendio nella riserva di Capo Gallo. Brucia la montagna che sovrasta Mondello: le fiamme, ben visibili anche dai bagnanti presenti sulla spiaggia, si sono propoagate in una zona boschiva impervia. Centinaia di persone hanno visto in pochi minuti una fitta colonna di fumo alzarsi dal monte ed hanno lanciato l'allarme. La prima segnalazione è giunta dopo le 11,15.

Una pattuglia del Corpo forestale, per la precisione del distaccamento Falde, è già sul posto: coordinerà le operazioni di spegnimento, che saranno effettuate tramite l'ausilio di un canadair. Il mezzo - al momento in volo - a breve passerà sopra la montagna. L'incendio, fanno sapere dal Corpo forestale, è lontano da case, persone e infrastrutture. Pertanto non desta preoccupazione. Nei giorni scorsi altri roghi sono divampati nella riserva di Capo Gallo.

Gallery