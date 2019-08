Le fiamme circondano Palermo: bruciano i monti Caputo e Grifone, evacuate alcune case

Bruciano le colline attorno a Palermo. Due gli incendi più vasti che dal pomeriggio stanno interessando Monte Caputo, sopra Monreale, e Monte Grifone, sopra Bonagia. Le fiamme, molto alte, a causa del forte vento, si sono propagate velocemente e le operazioni di spegnimento procedono con difficoltà. Il fuoco minaccia anche alcune abitazioni. In particolare, vicino all'Oasi della Speranza, i residenti hanno vissuto momenti di panico.

Vigili del fuoco in azione con diverse squadre per cercare di domare i roghi. Sul posto anche i carabinieri, i forestali e la protezione civile. In volo anche i canadair. Un grosso incendio nel pomeriggio è scoppiato anche a Ciaculli. E da questa mattina che Palermo e provincia bruciano: un vasto rogo ha colpito la zona di Trabia. Roghi anche a Termini, Partinico, Altavilla e Carini. A Partinico è andato completamente distrutto un piccolo boschetto privato all'interno di una villetta. Chiusa la strada che collega Partinico a Borgetto per consentire l'arrivo dei soccorsi anche da Palermo.