Incendio a Mongeribino a due passi dall'ex Kafara, monte Catalfano in fiamme

Un incendio a due passi dall’ex Kafara Hotel. Fiamme questo pomeriggio a monte Catalfano, in contrada Mongerbino a Bagheria, hanno distrutto diversi ettari macchia Mediterranea. I vigili del fuoco sono al lavoro per domare il rogo per il quale è stato necessario anche l’intervento di un Canadair. Dal centro abitato del comune alle porte di Palermo è visibile un’alta colonna di fumo. Non si conosce ancora l’origine del rogo.

Poco meno di un mese fa, un incendio è divampato nella zona del monte Solunto, nella stessa zona interessata dal rogo di questo pomeriggio. In quell’occasione le fiamme minacciarono anche alcune abitazioni per cui fu necessario l’intervento di un Canadair.