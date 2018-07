Monte Caputo in fiamme, notte infuocata a Palermo e in mezza provincia

Quella appena trascorsa è stata una notte infuocata per Palermo e per mezza provincia. Diversi i roghi che hanno richiesto l'intervento dei vigili del fuoco, in alcuni casi ancora in corso. In città le fiamme hanno interessato Casale Casuzze, nei pressi della centrale elettrica, dove oltre ai vigili del fuoco è intervenuta la forestale. In azione per spegnere i roghi alle sterpaglie un canadair ed un elicottero. In fiamme anche Monte Caputo, a Monreale e le montagne di Bagheria e Altavilla Milicia (guarda il video in basso). Anche in quest'ultimo caso la forestale e i vigili del fuoco sono ancora a lavoro.

Un altro incendio è divampato nel pomeriggio di ieri. Le altissime temperature, che hanno superato i 35 gradi e il forte vento, le cause del rogo avvenuto in contrada Manostalla, tra Alcamo Marina e Balestrate, che ha creato il panico tra la popolazione. Le fiamme, infatti, sono arrivate vicino le case e sono state decine le abitazioni evacuate. Due vigili del fuoco di Partinico sono rimasti intossicati dal fumo durante l'intervento e sono stati trasportati in ospedale per le cure del caso.

