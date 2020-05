Cronaca Monreale / San Martino delle Scale

Incendio in casa a San Martino, scoppia una caldaia e squarcia un muro

Paura per un 81enne, soccorso dal 118 ma rimasto illeso. I vigili del fuoco hanno domato il rogo divampato in via Sm22, nella frazione di Monreale. A causa dell'esplosione una bombola è "schizzata" fuori dall'abitazione sbattendo contro un altro edificio