Vasto incendio a Marineo: evacuato un gruppo di 80 scout ospite nella base "Massariotta"

Le fiamme, alimentate dal forte vento, si sono sviluppate velocemente ma fortunatamente non hanno raggiunto il bosco di Ficuzza. Per domare il rogo, in azione anche un canadair dei vigili del fuoco e un elicottero della forestale: messi in salvo diversi animali e fienili