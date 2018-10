Incendio in un magazzino a Villabate, fiamme scatenate da un barbecue

Fiamme e paura a Villabate a causa di un barbecue. Un incendio è divampato intorno alle 19.30 di ieri in via Grazia Deledda danneggiando un magazzino che si trova al civico 6. Sul posto sono intervenute due pattuglie dei carabinieri e tre squadre dei vigili del fuoco che hanno impegnato più di un'ora per circoscrivere il rogo.

Le fiamme, secondo una prima ricostruzione, sarebbero state provocate da un barbecue che qualcuno stava utilizzando per cucinare della carne. Qualche scintilla avrebbe raggiunto alcune scatole in cartone scatenando l'incendio che ha danneggiato il magazzino. L'edificio, che al piano terra accoglie un negozio di abiti da sposa, è stato dichiarato inagibile.

"Nessuno si è fatto male fisicamente. Economicamente - scrive sui social la titolare della boutique - la pagheremo cara visto che non potremo continuare l'attività in considerazione del fatto che la palazzina rimarrà per un po' inagibile. E questo comporterà una perdita non indifferente".