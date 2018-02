Notte di fuoco in via Dante, incendio in una macelleria

Notte di fuoco in via Dante, fiamme in una macelleria. Un incendio si è propagato nella tarda serata di ieri nel negozio Marchesano che si trova all’altezza dell’incrocio con via Re Federico. Sul posto sono intervenuti i vigili urbani, le volanti di polizia e due squadre dei vigili del fuoco. Gli uomini del 115 hanno impiegato quasi due ore per completare le operazioni di spegnimento.

Ancora da quantificare il danno provocato ai locali: le fiamme, divampate esternamente, hanno poi raggiunto banconi e arredi custoditi all'interno. Resta da chiarire la dinamica di quanto accaduto e l’origine del rogo: qualcuno ha ipotizzato che possa essersi trattato di un incendio doloso, ma non è da escludere che a provocarlo sia stato un cortocircuito.