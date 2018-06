Quadro elettrico in tilt, fiamme all'istituto Politeama: lezioni sospese per un giorno

Fiamme in una scuola del centro, gli studenti restano a casa. I vigili del fuoco e la polizia municipale sono intervenuti nel tardo pomeriggio di ieri nll’Istituto comprensivo statale Politeama, che si trova al civico 4 dell’omonima piazza, per un principio d’incendio che ha riguardato un quadro elettrico. Un problema tecnico che ha costretto la dirigente scolastica, Aurora Fumo, a pubblicare il prima possibile un avviso sul sito ufficiale dell’istituto per avvisare alunni e genitori che oggi le attività didattiche sarebbero state sospese.

Un fuoriprogramma che ha regalato ai giovani studenti un giorno di vacanza inaspettato. Fortunatamente il principio d'incendio non ha causato danni ai locali della scuola. Sempre ieri i vigili del fuoco, questa volta insieme alla polizia, sono arrivati con due squadre nella sede dell'Assemblea regionale siciliana. Qualcuno che si trovava all'interno ha chiamato la sala operativa del 115 segnalando la presenza di fumo nella stanza dei server. Al loro arrivo hanno trovato il locale invaso dal fumo che usciva da un condizionatore d'aria. Messa in sicurezza la macchina la situazione è tornata alla normalità