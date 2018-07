Scintille dalla presa del frigo, incendio in casa in via Dante: due intossicati

Due intossicati e un appartamento distrutto da un incendio. E' accaduto in via Dante dove nella notte sono intervenute quattro squadre dei vigili del fuoco per domare il rogo divampato in un'abitazione al settimo piano, dichiarata inagibile al termine delle operazioni di spegnimento da parte degli uomini del 115.

I due che si trovavano in casa in quel momento sono riusciti a scappare, ma avendo inalato i fumi sprigionati dalla combustione sono rimasti intossicati. Le ambulanze del 118 li hanno portati all'ospedale Policlinico per accertamenti: le loro condizioni non sarebbero gravi. Le fiamme, secondo una prima ricostruizione, sarebbero state causate da una scintilla partita dalla presa del frigorifero che sarebbe andata in cortocircuito.