Incendio allo Stand Florio, messaggio lanciato nel giorno della strage di via D'Amelio

Si è intrufolato nell’area dello Stand Florio, nella notte tra il 18 e il 19 luglio, e dopo aver cercato di aprirsi un varco ha accatastato della legna e appiccato un incendio, annerendo la facciata posteriore dell’edificio realizzato da Ernesto Basile ai primi del ‘900 e abbandonato al degrado per lunghi anni. Sull’episodio indagano gli agenti della Squadra Mobile sotto il coordinamento della Procura.

L’episodio, avvenuto in via Messina Marine proprio nel giorno del ventiseiesimo anniversario della commemorazione della strage di via D'Amelio, è passato in sordina. Gli investigatori vogliono chiarire cosa ci sia dietro quello che sembra a tutti gli effetti un messaggio intimidatorio ai gestori dello Stand Florio che, dopo una lunga opera di riqualificazione avviata dai privati a dicembre 2017, hanno ridato vita alla struttura destinata a diventare un contemporary hub.

I lavori sullo Stand - siamo nella zona di Sant'Erasmo - si inseriscono nell’ambito del progetto Valore Paese-Fari, l’iniziativa arrivata alla sua terza edizione e promossa dal duo Agenzia del Demanio-Difesa Servizi spa. Ad aggiudicarsene l’assegnazione per 50 anni è stata la "Servizi Italia srl" che ha costituito la società di scopo Stand Florio Unipersonale srl per la gestione e pagherà un canone annuo di 14.400 euro, a fronte di un investimento complessivo di 600 mila euro.

Numeri che potrebbero aver “ingolosito” qualche esponente della criminalità organizzata che, forse in via preventiva, ha voluto lanciare un segnale agli affidatari dello Stand che stamattina hanno preferito non rilasciare alcuna dichiarazione sull’accaduto. Sul posto è stato richiesto l’intervento della Scientifica per analizzare le tracce biologiche trovate nell’area posteriore della struttura.

Un altro incendio aveva interessato la stessa area nel giugno del 2016, quando una baracca adiacente allo Stand Florio veniva utilizzata come rifugio dai senzatetto. In quell'occasione i vigili del fuoco sono dovuti intervenire con diverse squadre per domare il rogo divampato tra vecchi mobili, reti a molle, passeggini e altri oggetti abbandonati dai suoi ospiti. Ma erano altri tempi e l'edificio liberty attirava solo l'attenzione dei curiosi.