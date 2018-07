Incendio in un negozio di parrucchiere, trovati stracci imbevuti di benzina e un bidone

Qualcuno è arrivato davanti al loro negozio del parrucchiere, ha imbevuto un paio di stracci con la benzina e gli ha dato fuoco. Incendio nella notte in via del Vespro dove sono intervenuti i vigili del fuoco e gli agenti di polizia. Le fiamme non hanno raggiunto i locali al civico 99, danneggiando la saracinesca, il muro esterno e un’auto parcheggiata lì davanti.

Sull’origine del rogo non ci sono dubbi in quanto sono stati trovati, fuori dal negozio, i resti degli stracci bruciati e una piccolo bidone al cui interno c’erano ancora tracce di liquido infiammabile. Adesso toccherà agli investigatori fare luce sull’episodio, cercando innanzitutto di dare un volto ai responsabili e chiarire le cause di quella che sembra essere a tutti gli effetti un'intimidazione.

L’attività è gestita da lungo tempo d Paolo e Valentina, una coppia, che nonostante l’accaduto e solo dopo i rilievi della Scientifica hanno deciso oggi di alzare ugualmente la saracinesca, rimboccarsi le maniche e lavorare. "In nove anni che siamo qui - spiega lei a PalermoToday - non è mai successo nulla. Nessuno ci ha mai disturbato o chiesto qualcosa. Non ci spieghiamo il perché, ma andiamo avanti con serenità".