Incendio ai giardini della Zisa, il racconto: "Li ho visti, è stata una gang di ragazzini"

Hanno piazzato rami e sterpaglie attorno ad un palo dell'illuminazione e poi hanno appiccato il fuoco. Incendio ieri sera ai giardini della Zisa. A raccontare la vicenda è Salvo Altadonna - consigliere della quinta circoscrizione - il primo a essere giunto sul posto e ad avere allertato i vigili del fuoco, forze dell'ordine e Amg per verificare l’entità del danno che ha visto parte dell’impianto elettrico spegnersi a causa delle fiamme.

"Li ho visti, erano dei ragazzi all'incirca tra i dodici e i sedici anni, presumibilmente lo stesso branco che negli ultimi mesi si è distinto nel quartiere per aver divelto le giostre dei giardini della Zisa o aver vandalizzato il plesso Pascoli - racconta Altadonna -. Li ho visti fuggire non appena ho fermato la mia automobile in prossimità dell'incendio".

Poi il consigliere sottolinea: "Le nostre periferie stanno diventando ghetti. Abbiamo il dovere di accendere le luci laddove rischiamo di far spegnere anche la speranza. Speranza che ancora coltivano le scuole, le parrocchie e le tante associazioni che nei nostri quartieri vivono la loro missione. Milioni e milioni di euro investiti nei quartieri decentrati della nostra città sembrano svaniti nel nulla. Sempre più spesso leggiamo un vero e proprio bollettino di guerra che denuncia proprio la povertà educativa della nostra città. Non possiamo considerare episodici o irrilevanti i ripetuti atti di vandalismo sulla targa di Impastato al Cep o sulla statua di Falcone allo Zen o ancora all’interno delle scuole della quinta circoscrizione, se così fosse faremmo un errore che pagheremo caro in un futuro ormai prossimo".

