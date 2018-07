Incendio a Gangi, in cenere un ettaro di macchia mediterranea

Un ettaro di macchia mediterranea divorato dalle fiamme. Un incendio è divampato alle 12 di oggi a Gangi, in contrada Zappaiello. Gli uomini dei vigili del fuoco di Petralia Soprana e del corpo forestale, supportati dai carabinieri, hanno impiegato quasi due ore per domare il rogo. Ancora da quantificare i danni e le cause che hanno scatenato le fiamme. Non risulta coinvolto alcun immobile né ci sarebbero feriti.