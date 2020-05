Tremonzelli, furgone in fiamme dentro la "galleria dei misteri"

Furgone avvolto dalle fiamme nella "galleria dei misteri". Un incendio si è verificato la scorsa notte all'altezza di Tremonzelli, lungo l'autostrada Palermo-Catania. Erano le 3 quando un autotrasportatore che viaggiava in direzione del capoluogo etneo con il suo carico di pesce si è trovato costretto a fermarsi e a scendere dal mezzo.

In pochi minuti l'incendio ha distrutto il furgone e il carico di prodotti ittici. Il tratto dell'autostrada A19 interessato dall'incendio è stato temporaneamente chiuso dagli agenti della polizia stradale per consentire alle squadre dei vigili del fuoco di domare le fiamme. Illeso l'uomo alla guida del mezzo che è riuscito a scendere dall'abitacolo prima che le fiamme si propagassero.

Episodi del genere non sono nuovi per la galleria di Tremonzelli, che si trova in territorio di Polizzi Generosa. Tra questi lo spegnimento improvviso dei mezzi di trasporto o blackout che coinvolgono apparecchiature elettroniche, radio e display dei comandi. I casi anomali segnalati nel tempo sono stati parecchi ma nessuno sarebbe riuscito ancora a spiegarne le cause.