VIDEO | Fiamme nell’ex mobilificio, Villabate ricoperta da una nube di fumo nero

I vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere l’incendio divampato in una vecchia falegnameria della zona artigianale. Diverse le squadre del 115 entrate in azione in via Natta per evitare che il fuoco potesse propagarsi in altre costruzioni vicine. Da chiarire cosa abbia scatenato il rogo nella struttura abbandonata