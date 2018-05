Incendio in casa e palazzina evacuata, un boato "sveglia" Partanna: soccorsa un'anziana

Incendio in abitazione e palazzina evacuata. È accaduto ieri sera in cortile Catalano, nella zona di Partanna, dove sono intervenute sette squadre dei vigili del fuoco per domare l’incendio divampato intorno alle 22.50. Sul posto anche il 118 che ha soccorso un’anziana rimasta lievemente intossicata per le esalazioni sprigionate dalla combustione.

Appena arrivato il personale del 115 si è messo subito all’opera portando fuori gli inquilini, poi rimasti a lungo in strada, e impiegando oltre due ore per spegnere l’incendio. Un inferno di fuoco accompagnato dalle urla dei residenti e dalle sirene delle ambulanze. Ancora da chiarire le origini del rogo.

Qualcuno riferisce di aver sentito l’esplosione di una bombola del gas, ma la circostanza non è ancora stata confermata da chi sta conducendo le indagini. Consistenti i danni registrati all'interno dell'abitazione coinvolta nell'incendio. L'immobile, come riferito dai vigili del fuoco, è stato dichiarato inagibile sino al prossimo sopralluogo. Ieri un altro rogo è divampato all'interno di un'abitazione in via Marchese di Roccaforte.