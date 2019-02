Esplosione davanti al cimitero Sant'Orsola, a fuoco un fioraio in via Parlavecchio

A fuoco un fioraio in via Parlavecchio davanti al cimitero Sant’Orsola. L’incendio avvenuto questa notte, intorno alle 2, ha provocato un’esplosione. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento il rogo ma che si trovano ancora sul posto per indagare sulle cause che hanno provocato le fiamme. Indaga anche la polizia.

Al momento tutte le ipotesi sono al vaglio. Potrebbe essersi trattato anche di un attentato incendiario. Sul posto, infatti, sarebbero state trovate tracce di benzina. La polizia municipale ha chiuso al traffico via Gaetano Parlavecchio, nel tratto compreso tra via Tricomi e la via del Vespro.